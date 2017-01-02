5 جرحى من اللبنانيين سيعودون اليوم الى لبنان باستثناء بشرى الدويهي لانها بحاجة الى يومين او ثلاثة ايام لامكانية نقلها الى لبنان

لميا جردلي

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