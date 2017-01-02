8 شهداء و15 جريحا في تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري في ساحة 55 بمدينة الصدر

دلال ديب

8 شهداء و15 جريحا في تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري في ساحة 55 بمدينة الصدر

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