AFP: الشرطة الاسرائيلية تنتهي من استجواب نتانياهو بشبهة تلقي “هدايا خلافا للقانون”.

محمّد جابر

AFP: الشرطة الاسرائيلية تنتهي من استجواب نتانياهو بشبهة تلقي “هدايا خلافا للقانون”.

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