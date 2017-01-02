LBCI: الطائرة تقلع من اسطنبول بين الرابعة والخامسة بتوقيت بيروت.

أخبار متفرقة
- اللواءالراعي استقبل بطريرك الارمن الكاثوليك ومهنئين بالأعياد المجيدة
- اللواءالصفدي: ندين بشدة الاعتداء الارهابي الذي وقع في الملهى الليلي في اسطنبول واسفر عن سقوط عشرات الابرياء
- اللواءاجتماع عند الرابعة من بعد ظهر اليوم لممثلي عن الوزارات والإدارات والأجهزة المختصّة في جهاز أمن المطار لمواكبة عودة
- منوعاتلماذا تثابر مايا دياب على حقن وجهها بالبوتوكس؟
- ميدياوهاب عبر تويتر : انقلب السحر على المنافق أردوغان
- اللواءمتروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران كيرلس بسترس: الحرب الاهلية التي دمرت الوطن لا تزال آثارها تعوق ازدهار لبنان
- عربياتالبغدادي لأتباعه : أيقظوا الخلايا واستهدفوا المدنيين العرب والاوروبيين
- اللواءالقيادي في حزب “القوات اللبنانية” ريشار قيومجيان عبر “تويتر”: قدر ريتا والياس وهيكل أن يسقطوا شهداء للبنان ولكرامة الانسان على أرض غير لبنانية فلا مكان ولا هوية أو دين للإجرام والتعصّب سوى الإرهاب بعينه.
- اللواءالجيش: العدو الإسرائيلي أطلق فجراً النار باتجاه مركب صيد لبناني داخل المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة من دون إصابة أحد
- لبنانالرئيس عون طلب تسهيل نقل الجرحى الذين تسمح لهم حالتهم الصحية باستكمال العلاج في لبنان