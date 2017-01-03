أنباء عن إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس على حاجز الجلمة شمالي جنين (روسيا اليوم)

محمّد جابر

أنباء عن إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس على حاجز الجلمة شمالي جنين (روسيا اليوم)

 

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