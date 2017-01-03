التحكم المروري: إزالة الحادث على أوتوستراد الكرنتينا في اتجاه الدورة، والسير الى تحسّن تدريجي

دلال ديب

التحكم المروري: إزالة الحادث على أوتوستراد الكرنتينا في اتجاه الدورة، والسير الى تحسّن تدريجي

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