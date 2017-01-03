الجيش: طيران ليلي للقوات الجوية بين قواعدها

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 4/1/2017 اعتبارا من الساعة 17,15 ولغاية الساعة 24,00، ستقوم القوات الجوية بتنفيذ طيران ليلي، بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: بيروت، رياق، حامات والقليعات”.