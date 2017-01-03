الدفاع المدني عمل عند الساعة ١٤:٥٠ على اخماد حريق شب داخل شقة تقع في الطبقة الثالثة من احد المباني السكني في الرابية-المتن

دلال ديب

الدفاع المدني عمل عند الساعة ١٤:٥٠ على اخماد حريق شب داخل شقة تقع في الطبقة الثالثة من احد المباني السكني في الرابية-المتن

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