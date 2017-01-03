الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يدعو إلى وقف إطلاق سراح معتقلي سجن غوانتانامو، واصفاً إياهم بـ”شديدي الخطورة”

موقع اللواء

تعليقات الفيسبوك