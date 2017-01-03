الرئيس عون وقف مع وفد الإنتشار في التيار الوطني الحر دقيقة صمت حداداً على شهداء إسطنبول في قصر بعبدا

دلال ديب

الرئيس عون وقف مع وفد الإنتشار في التيار الوطني الحر دقيقة صمت حداداً على شهداء إسطنبول في قصر بعبدا

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