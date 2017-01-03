القائم بالاعمال اللبناني في اسطنبول لـ”صوت لبنان (100.5)”: نتوقع اعتقال منفذ هجوم ملهى رينا قريبا وحالة بشرى الدويهي مستقرة ومائلة للتحسن

لميا جردلي

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