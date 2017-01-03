“الكتائب”: نستغرب عدم التعامل مع قانون الانتخابات كأولوية وأي تخاذل في اقرار القانون الجديد يضع البلاد امام خيارين كلاهما سيء

أخبار متفرقة
- دولياتزوجة “جزار اسطنبول”: “لم اكن اعلم”
- اللواءحركة المرور كثيفة على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وصولا الى خلدة
- اللواءماروني لـ”أخبار اليوم”: جولة عون على دول خليجية مهمة لدعم الاقتصاد ونأمل أن يستطيع إعادة تحريك الهبة السعودية للجيش اللبناني
- اللواءمطلوب فلسطيني من سكان مخيم الرشيدية سلَّم نفسه لمخابرات الجيش (الوطنية للإعلام)
- ميديا!إحذروا من الواتساب
- دولياتديمقراطيو مجلس الشيوخ يتوعدون ترامب بالمحاسبة
- اقتصاداسعـار الـدولار واهـم العملات الاخرى
- اللواءقتيل نتيجة حادث صدم على طريق عام زحلة بعلبك مفرق بريتال
- اللواءتوقع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن تتوقف الإدارة الأمريكية الجديدة عن إمداد وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالأسلحة
- اللواءالرئيس عون وقف مع وفد الإنتشار في التيار الوطني الحر دقيقة صمت حداداً على شهداء إسطنبول في قصر بعبدا