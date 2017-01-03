“الكتائب”: نستغرب عدم التعامل مع قانون الانتخابات كأولوية وأي تخاذل في اقرار القانون الجديد يضع البلاد امام خيارين كلاهما سيء

محمّد جابر

“الكتائب”: نستغرب عدم التعامل مع قانون الانتخابات كأولوية وأي تخاذل في اقرار القانون الجديد يضع البلاد امام خيارين كلاهما سيء

 

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