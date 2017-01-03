المتحدث باسم “البنتاغون”: لدينا نظام دفاعي ضد الصواريخ البالستية يشكل مظلة حماية للولايات المتحدة وحلفائها

محمّد جابر

المتحدث باسم “البنتاغون”: لدينا نظام دفاعي ضد الصواريخ البالستية يشكل مظلة حماية للولايات المتحدة وحلفائها

 

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