المرصد السوري: 25 قتيلاً بينهم قيادات من جبهة فتح الشام في غارات شمال غرب سوريا.

محمّد جابر

المرصد السوري: 25 قتيلاً بينهم قيادات من جبهة فتح الشام في غارات شمال غرب سوريا.

تعليقات الفيسبوك