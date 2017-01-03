اندلاع حريق في مستودع “orbit” للمدافئ والسخانات المائية في برالياس، وتوجهت فرق الاطفاء في الدفاع المدني الى المكان لاخماده.

محمّد جابر

اندلاع حريق في مستودع “orbit” للمدافئ والسخانات المائية في برالياس، وتوجهت فرق الاطفاء في الدفاع المدني الى المكان لاخماده.

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