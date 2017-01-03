وصفة مشروب العسل والماء الدافئ و البارد لفوائد لا تتخيليها

سنتحدث معكم في البداية عن فوائد هذا المشروب الرائع وبعدها سنعرض لكم وصفات تحضيرة المختلفة لتستفيد من فوائد مشروب العسل والماء الرائع

أولا الفوائد الصحية من تناول مشروب العسل :

1. يعزز الجهاز المناعي :

العسل غني بالفيتامينات والمعادن والإنزيمات التي تحمي الجسم من البكتيريا وتعزز الجهاز المناعي . حيث يتم التخلص من أعراض البرد والانفلونزا مثل السعال و التهاب الحلق، والاحتقان أيضا عند تناول مشروب العسل .

لتحسين الجهاز المناعي ، إضافة 1-2 ملاعق من العسل إلى المياة الحارة وشربه يوميا. للحصول على فوائد إضافية ، إضافة عصير الليمون الطازج والقليل من مسحوق القرفة.

2. يساعد على انقاص الوزن :

شرب الماء الدافئ مع العسل على الريق ، أول شيء في الصباح، يعمل على التخلص من السموم . القيام بذلك على يوميا يعتبر من أفضل الطرق لتطهير الكبد ، وإزالة السموم، والدهون من الجسم .

3. يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب :

تبين ان العسل بالقرفة ينشط الشرايين والأوردة في القلب ويخفض الكولسترول في الدم بنسبة تصل إلى 10٪ , عندما يؤخذ على أساس منتظم ، ومزيج العسل والقرفة يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية .

إضافة 1-2 ملاعق من العسل مع 1/3 ملعقة صغيرة من القرفة إلى الماء الدافئ ثم شربه يوميا.

4. يعالج عسر الهضم :

الخصائص المطهرة من العسل تخفف الحموضة في المعدة وتحسن الهضم. أيضا يقلل العسل الغازات ، لتصبح في نهاية المطاف مهدئ للمعدة .

إضافة العسل والليمون إلى الماء الدافئ للمساعدة في نقل المواد الغذائية من خلال المسار الهضمي .

5. يعزز مستويات الطاقة :

السكريات الطبيعية في العسل توفر مصدر صحي من السعرات الحرارية والطاقة للجسم.

محاربة التعب بطرق طبيعة والحصول على سعرات حرارية منخفضة. بدلا من تناول القهوة والكعك أو الشوكولاته محاولة تناول ملعقة كبيرة من العسل الخام بدلا من ذلك.

6. يحافظ على صحة الجلد :

وذلك بسبب خصائصه المضادة للميكروبات ومضادة للفطريات , وضع القليل من العسل الخام مباشرة على البشرة وترك الجلد يمتصه بين عشية وضحاها , ثم غسله في الصباح ، وكذلك تناول مشروب العسل بالماء الدافئ يحافظ على صحة البشرة ونضارتها .

العسل هو أيضا علاج فعال لأمراض الجلد الأخرى مثل الأكزيما والصدفية. على الرغم من العسل لا يعالج هذه الظروف الا انه يهدئ الالتهابات ويخفف الجفاف .

في هذه المقالة سوف تتعرف على طريقتين لتحضير مشروب العسل اللذيذ :

كيفية تحضير مشروب العسل والماء

الطريقة الاولى تحضير مشروب العسل مع المياه الدافئة

اخذ وعاء زجاجي وملئه بالماء الساخن .

إضافة العسل . إضافة قدر ما تشاء .

مزجه مع ملعقة .

إذا كان غير محلى ، إضافة قليلا من التحلية .

شربه و الإستمتاع به .