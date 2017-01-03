بلغاريا تقرر طرد امرأة من هولندا بتهمة توجهها الى سوريا للانضمام لـ”داعش” (أ ف ب)

محمّد جابر

بلغاريا تقرر طرد امرأة من هولندا بتهمة توجهها الى سوريا للانضمام لـ”داعش” (أ ف ب)

 

تعليقات الفيسبوك