ترامب من المحتمل ان يختار عضواً من إدارة ريغان لإدارة السياسة التجارية

دلال ديب

ترامب من المحتمل ان يختار عضواً من إدارة ريغان لإدارة السياسة التجارية

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