تصادم بين سيارتين وبيك اب على اوتوستراد الكرنتينا باتجاه الدورة الاضرار مادية و حركة المرور كثيفة

دلال ديب

تصادم بين سيارتين وبيك اب على اوتوستراد الكرنتينا باتجاه الدورة الاضرار مادية و حركة المرور كثيفة

تعليقات الفيسبوك