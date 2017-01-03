تمكنت دوريه من مفرزة استقصاء الشمال القبض على المدعو “ع.ا.” في منطقه ابي سمراء وهو مطلوب بمذكرة توقيف بمحاولة قتل وخلاصة حكم

محمّد جابر

تمكنت دوريه من مفرزة استقصاء الشمال القبض على المدعو “ع.ا.” في منطقه ابي سمراء وهو مطلوب بمذكرة توقيف بمحاولة قتل وخلاصة حكم

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