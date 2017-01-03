تنظيم “داعش” يتبنى هجوماً انتحارياً على نقطة تابعة لقوات الأمن العراقية غرب الرمادي

محمّد جابر

تنظيم “داعش” يتبنى هجوماً انتحارياً على نقطة تابعة لقوات الأمن العراقية غرب الرمادي

 

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