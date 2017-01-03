توقع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن تتوقف الإدارة الأمريكية الجديدة عن إمداد وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالأسلحة

دلال ديب

توقع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن تتوقف الإدارة الأمريكية الجديدة عن إمداد وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالأسلحة

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