جنبلاط: أول بند للبحث في جلسة الحكومة غداً هو “النفط والغاز” والأمر أشبه بوليمة جهزت مسبقاً كي يجري أكلها غداً

محمّد جابر

جنبلاط: أول بند للبحث في جلسة الحكومة غداً هو “النفط والغاز” والأمر أشبه بوليمة جهزت مسبقاً كي يجري أكلها غداً

 

تعليقات الفيسبوك