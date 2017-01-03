حاصباني تابع ملف الطفل بركات وملابسات رفض عدد المستشفيات استقباله

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- لبنانالحريري يُؤكّد على دمج النسبي والأكثري في قانون الإنتخاب: لن أدخل الإنتخابات إن لم يكن فيها «كوتا» نسائية
- رياضةأصداء رياضية حشور.. بصراحة..
- حول العالمإطلاق اسم «أوباما» على عناكب وسحالي وكائنات أخرى
- لبنان«التغيير والاصلاح»:لخطة وطنية لمكافحة الإرهاب
- إسلامياتعلماء الأزهر مع إقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف:
- إسلامياتدار الإفتاء المصرية في 2016 أكثر من سبعمائة ألف فتوى و120 تقريرا معظمها حول التطرف والإرهاب.
- مقالاتمجلس الوزراء: انطلاقة واعدة في مواجهة ملفات النفط والأنترنت
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