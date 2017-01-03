دي ميستوا لن يشارك في محادثات الـ”استانة” (الأناضول)

أخبار متفرقة
- اللواءالبنتاغون: نفذنا غارات لدعم العملية العسكرية التركية في مدينة الباب بسوريا
- رياضةالنجمة يستعيد شيخ النجارين ويضم الجزائري بلحاج
- اللواءالبنتاغون: طائرات التحالف لم تنفذ ضربات في الباب وانما “استعراض للقوة”.
- اللواءتمكنت دوريه من مفرزة استقصاء الشمال القبض على المدعو “ع.ا.” في منطقه ابي سمراء وهو مطلوب بمذكرة توقيف بمحاولة قتل وخلاصة حكم
- اللواءبزي للـ”أن بي أن”: نعتبر أنفسنا معنيون في المأساة التي طالت عائلة رجل الاعمال اللبناني امين بكري
- عربياتمصرع قيادي من القاعدة في ليبيا
- اللواءالمرصد السوري: 25 قتيلاً بينهم قيادات من جبهة فتح الشام في غارات شمال غرب سوريا.
- اللواءاندلاع حريق في مستودع “orbit” للمدافئ والسخانات المائية في برالياس، وتوجهت فرق الاطفاء في الدفاع المدني الى المكان لاخماده.
- لبنانجنبلاط: النفط وليمة جهزت مسبقا
- اللواءالمتحدث باسم “البنتاغون”: لدينا نظام دفاعي ضد الصواريخ البالستية يشكل مظلة حماية للولايات المتحدة وحلفائها