سماع أصوات طلقات نارية قرب مزارع شبعا وأنباء عن تعرّض دورية إسرائيلية لإطلاق نار (صوت لبنان 93.3)

محمّد جابر

سماع أصوات طلقات نارية قرب مزارع شبعا وأنباء عن تعرّض دورية إسرائيلية لإطلاق نار (صوت لبنان 93.3)

 

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