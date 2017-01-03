طعمة: زيارة عون الى السعودية سيكون لها مردودها الايجابي على مختلف المستويات

أخبار متفرقة
- اللواءالحريري عرض مع رائد خوري الأوضاع الاقتصادية في البلاد
- عربياتالخارجية الفلسطينية : آن الأوان لتحرك دولي عاجل وملزم لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وخروقاتها للقانون الدولي
- رياضةغوارديولا يقرر الاعتزال واختباران متفاوتان لريال وبرشلونة بالكأس..
- رياضةروكتس يسقط ويزاردز بقيادة هاردن..
- رياضةالفلسطينيون لمواكبة مميزة لشباب الخليل بمباراته امام العهد..
- اللواءيلدريم: تركيا تنتظر موقف إدارة ترامب بشأن “المنظمات الإرهابية”
- لبنانناصر جودة بعد لقاءه الحريري : هناك علاقة محبة وأخوة تاريخية بين الأردنيين واللبنانيين
- اللواءمتعاقدو اللبنانية شمالا: لفتح ملف التفرغ وفق الأصول الأكاديمية
- لبنانالخطيب زار دريان: نحتاج الى تعميم خطابه الوطني الجامع رئيس الجمهورية عازم على اجراء الانتخابات في موعدها
- اللواءLBCI: قوة كبيرة من الجيش دهمت أحد المستودعات في منطقة القبة حيث صادرت كمية من الاسلحة كانت موضوعة داخل “بيك آب”.