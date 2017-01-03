ماروني لـ”أخبار اليوم”: جولة عون على دول خليجية مهمة لدعم الاقتصاد ونأمل أن يستطيع إعادة تحريك الهبة السعودية للجيش اللبناني

محمّد جابر

ماروني لـ”أخبار اليوم”: جولة عون على دول خليجية مهمة لدعم الاقتصاد ونأمل أن يستطيع إعادة تحريك الهبة السعودية للجيش اللبناني

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