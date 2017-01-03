محفوض عبر “تويتر”: علي أكبر ولايتي المستشار الأول للمرشد الإيراني علي خامنئي بشرنا أن حزب الله لن يخرج من سوريا ونحن بدورنا نقول: عاجلا أم آجلا سيعود حتمًا.

موقع اللواء

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