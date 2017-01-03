وزير البيئة خلال اجتماعه برؤساء بلديات محيطة بمجرى نهر الغدير: مطمر الكوستابرافا مجهَّز بآلات تصدر أصوات نسور لإخافة الطيور

محمّد جابر

وزير البيئة خلال اجتماعه برؤساء بلديات محيطة بمجرى نهر الغدير: مطمر الكوستابرافا مجهَّز بآلات تصدر أصوات نسور لإخافة الطيور

 

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