وزير البيئة سيلتقي بعد ظهر اليوم وفدا من البلديات المحيطة بنهرالغدير للبحث في مشكلة التلوث والاجراءات الواجب اتخاذها لتنظيف مجرى النهر

دلال ديب

وزير البيئة سيلتقي بعد ظهر اليوم وفدا من البلديات المحيطة بنهرالغدير للبحث في مشكلة التلوث والاجراءات الواجب اتخاذها لتنظيف مجرى النهر

تعليقات الفيسبوك