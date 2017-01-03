وزير البيئة سيلتقي بعد ظهر اليوم وفدا من البلديات المحيطة بنهرالغدير للبحث في مشكلة التلوث والاجراءات الواجب اتخاذها لتنظيف مجرى النهر

أخبار متفرقة
- سياسةالمطران مطر زار عائلات ضحايا الإرهاب معزيًا باسم البطريرك الراعي
- دولياتمقتل 56 سجينا في حرب عصابات خلال عصيان داخل سجن في البرازيل
- دولياتترامب يتوعد بيونغ يانغ وينتقد بكين مجددا والاخيرة ترد
- اللواءجورج كلاس: الإعلام بلبنان يتدهور بعد أن كنا رواد النهضة العربية
- لبناننقابة مخرجي الصحافة دانت قرار النهار صرف موظفين: على الحكومة تحمل مسؤولياتها
- سياسةالياس ورديني الى مثواه الأخير
- اللواءالتحكم المروري تذكر المواطنين بتحويل الطريق البحرية لتصبح وجهتها من بيروت بإتجاه جونيه إعتبارا من الساعة 11:00
- لبنانالرئيس عون يبدأ زيارته الاولى للخارج منذ انتخابه والبداية للمملكة العربية السعودية
- سياسةالجيش التركي : مقتل 18 من “داعش” ضمن عملية درع الفرات
- لبناناين وهبي : الزيارات التي يعتزم الرئيس ميشال عون القيام بها وتحديدا الى السعودية والدول العربية ستنعكس ايجابا على الوضع اللبناني