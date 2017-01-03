يلدريم: تركيا تنتظر موقف إدارة ترامب بشأن “المنظمات الإرهابية”

دلال ديب

يلدريم: تركيا تنتظر موقف إدارة ترامب بشأن “المنظمات الإرهابية”

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