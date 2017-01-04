أوباما رحب بجهود تركيا لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار بسوريا

رحّب الرئيس الأميركي باراك أوباما بـ”الجهود التي تبذلها تركيا مع الجهات الفاعلة في المنطقة بشأن توسيع نطاق وقف إطلاق النار في عموم سوريا وبدء مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة”، مثمناً “الجهود التركية بخصوص وقف إطلاق النار بسوريا”.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أعرب أوباما عن تعازيه إلى أردوغان بضحايا الهجوم الإرهابي في أورطة كوي بإسطنبول ليلة رأس السنة.