البرلمان التركي يوافق على تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية

دلال ديب

البرلمان التركي يوافق على تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية

تعليقات الفيسبوك