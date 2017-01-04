التحالف الدولي سيضاعف عدد مستشاريه العسكريين في معركة الموصل ليصل إلى 450

محمّد جابر

التحالف الدولي سيضاعف عدد مستشاريه العسكريين في معركة الموصل ليصل إلى 450

 

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