التحكم المروري: تم ازالة الحادث المروري داخل نفق المطار والسير الى تحسن تدريجي

دلال ديب

التحكم المروري: تم ازالة الحادث المروري داخل نفق المطار والسير الى تحسن تدريجي

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