التحكم المروري: قطع جزئي لاوتوستراد الاوزاعي باتجاه خلدة بعد النفق بسبب انقلاب شاحنة وازدحام مروري خانق في المحلة

دلال ديب

التحكم المروري: قطع جزئي لاوتوستراد الاوزاعي باتجاه خلدة بعد النفق بسبب انقلاب شاحنة وازدحام مروري خانق في المحلة

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