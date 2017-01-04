“التحكم المروري”: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد المتن السريع مفرق الرويسات، بسبب الزيوت التي تسبب انزلاقات وحرصا على السلامة العامة.

لميا جردلي

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