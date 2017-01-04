“الجزيرة”: النيابة المصرية تجدد حبس الزميل محمود حسين 15 يوماً بتهم التحريض والإساءة للدولة.

محمّد جابر

“الجزيرة”: النيابة المصرية تجدد حبس الزميل محمود حسين 15 يوماً بتهم التحريض والإساءة للدولة.

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