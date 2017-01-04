الجيش السوري يستهدف تجمعات لـ”داعش” بمحيط المطار العسكري بدير الزور

أخبار متفرقة
- اللواءمسؤول أميركي: مباحثات أميركية تركية حول المساعدات العسكرية
- دولياتإيطاليا تنوي طرد المهاجرين من أراضيها
- منوعاتملابس تعطل أجهزة التعرف على الوجه
- عربياتماذا سأل الخاطفون الصحافية أفراح شوقي؟
- اللواءمباحثات أميركية – تركية في شأن المساعدات العسكرية التي ستقدمها واشنطن لأنقرة بشأن مدينة الباب.
- اللواء“الجزيرة”: النيابة المصرية تجدد حبس الزميل محمود حسين 15 يوماً بتهم التحريض والإساءة للدولة.
- اللواء“التحكم المروري”: طريق ضهر البيدر سالكة امام كل المركبات
- عربياتبنكيران يحافظ على الأغلبية السابقة في الحكومة المغربية
- عربياتالسجن لموظف بالأمم المتحدة بتهمة مساعدة “حماس”
- منوعاتسمكة تجر صياداً !