“الخارجية البريطانية”: العلاقات التجارية بين بريطانيا والكويت في تطور مستمر وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالى 2 مليار جنيه إسترليني.

محمّد جابر

“الخارجية البريطانية”: العلاقات التجارية بين بريطانيا والكويت في تطور مستمر وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالى 2 مليار جنيه إسترليني.

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