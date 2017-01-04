“الخارجية البريطانية”: العلاقات التجارية بين بريطانيا والكويت في تطور مستمر وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالى 2 مليار جنيه إسترليني.

أخبار متفرقة
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- اللواءالجراح: لا غطاء في الاساس على عبد المنعم يوسف حتى يُرفع
- اللواءmtv: قنصل لبنان في تركيا اكد ان لا وجود للبنانيين داخل المطعم حيث جرى إطلاق النار في اسطنبول،
- اللواء“التحكم المروري”: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على أوتوستراد جل الديب المسلك الغربي
- اللواءوسائل اعلام تركية: إطلاق النار في منطقة الفاتح باسطنبول هو بسبب خلاف شخصي وليس حادثاً إرهابياً.
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