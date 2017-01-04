الرئيس بشار الأسد يستقبل قداسة الكاثوليكوس للأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا آرام الأول كيشيشيان والوفد المرافق له

دلال ديب

الرئيس بشار الأسد يستقبل قداسة الكاثوليكوس للأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا آرام الأول كيشيشيان والوفد المرافق له

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