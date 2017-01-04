الصايغ لـ”المركزية”: من خلال قانون الستين يستطيع الحليفان كسب أغلب الصوت المسيحي لكن هذا لا يعني أنهما سيكتسحان التمثيل المسيحي

محمّد جابر

الصايغ لـ”المركزية”: من خلال قانون الستين يستطيع الحليفان كسب أغلب الصوت المسيحي لكن هذا لا يعني أنهما سيكتسحان التمثيل المسيحي

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