الطقس غدا غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة وتتكون طبقات من الجليد خلال الفترة الصباحية

دلال ديب

الطقس غدا غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة وتتكون طبقات من الجليد خلال الفترة الصباحية

تعليقات الفيسبوك