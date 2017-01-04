القاضي حمود وجه كتابا الى المدعي العام للمحكمة العليا الاستئنافية في تركيا لتزويده بتفاصيل التحقيق في قضية الاعتداء الارهابي على مقهى لارينا

دلال ديب

القاضي حمود وجه كتابا الى المدعي العام للمحكمة العليا الاستئنافية في تركيا لتزويده بتفاصيل التحقيق في قضية الاعتداء الارهابي على مقهى لارينا

تعليقات الفيسبوك