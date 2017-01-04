القوة الضاربة بالأمن العام دهمت مكان تواجد مطلوبين اثنين بتهم التواصل مع “داعش” بمنطقة العيرونية قضاء زغرتا وتمكنت من توقيفهما

لميا جردلي

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