بدء الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة في بكركي برئاسة البطريرك الراعي وحضور المطارنة

دلال ديب

بدء الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة في بكركي برئاسة البطريرك الراعي وحضور المطارنة

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