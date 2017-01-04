تشكيل لجنة لموضوع الميكانيك من وزارة الداخلية والعدل والاقتصاد والمال برئاسة رئيس الحكومة

دلال ديب

تشكيل لجنة لموضوع الميكانيك من وزارة الداخلية والعدل والاقتصاد والمال برئاسة رئيس الحكومة

تعليقات الفيسبوك