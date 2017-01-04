تقيم شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي حواجز متنقلة في عدد من بلدات عكار وتعمل على توقيف مطلوبين والتدقيق بالهويات وتفتيش السيارات.

موقع اللواء

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