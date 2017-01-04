تونس تعلن عن تفكيك “خليّة إرهابيّة” في مدينة هرقلة التابعة لولاية سوسة من 13 عنصراً جنّدوا شبّاناً لمصلحة تنظيمات جهاديّة

دلال ديب

تونس تعلن عن تفكيك “خليّة إرهابيّة” في مدينة هرقلة التابعة لولاية سوسة من 13 عنصراً جنّدوا شبّاناً لمصلحة تنظيمات جهاديّة

تعليقات الفيسبوك